Мостовой объяснил, почему Антон Миранчук не может найти новую команду

Александр Мостовой высказался о ситуации экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

28-летний Миранчук – воспитанник «Локо».

Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.

В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

«Конечно, удивляет, что Антон Миранчук до сих пор находится без команды. Потенциально он способен усилить любой клуб РПЛ.

Наверное, Антон до сих пор не может найти себе клуб из-за финансовых причин. Его уровень все и так знают. Может, где-то по зарплате не удается сойтись.

Сейчас у футболистов на первом месте деньги», – заявил Мостовой.