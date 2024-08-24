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  • Мостовой объяснил, почему Антон Миранчук не может найти новую команду

Мостовой объяснил, почему Антон Миранчук не может найти новую команду

24 августа 2024, 09:09
8

Александр Мостовой высказался о ситуации экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

  • 28-летний Миранчук – воспитанник «Локо».
  • Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

«Конечно, удивляет, что Антон Миранчук до сих пор находится без команды. Потенциально он способен усилить любой клуб РПЛ.

Наверное, Антон до сих пор не может найти себе клуб из-за финансовых причин. Его уровень все и так знают. Может, где-то по зарплате не удается сойтись.

Сейчас у футболистов на первом месте деньги», – заявил Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Рыло свина
1724481884
Антон не отрабатывает свой оклад, очень медленный игрок, а запросы как будто он молодой и прибавляет. На самом деле всё ниже и ниже падает.
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Bozigit
1724482525
Наш гуру все знающий)
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алдан2014
1724483656
Губит людей не пиво..а размер гонорара
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...уефан
1724485008
...его хотелки, в разы больше соответствия этим самым хотелкам...
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raritet
1724485880
Конечно , в первую очередь нужно адекватно оценивать свои возможности, возраст. Кому ты нужен со своими хотелками, когда рынок перенасыщен дешевыми футболистами Бразилии, Аргентины, Ганы и прочее.
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Цугундeр
1724489911
"-Брат-то у тебя в (Атланте). По телевизору показывают. А ты тут водку жрешь сидишь, сволочь... -..Ехал бы к брату в (Атланту )... Глядишь, пристроит тебя куда, дурака... Чай не бросит. Брат ведь твой. - Да пошел он. " полу (С) ))
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