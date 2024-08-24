Мостовой объяснил, почему Антон Миранчук не может найти новую команду

Александр Мостовой высказался о ситуации экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.
- 28-летний Миранчук – воспитанник «Локо».
- Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
- В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.
«Конечно, удивляет, что Антон Миранчук до сих пор находится без команды. Потенциально он способен усилить любой клуб РПЛ.
Наверное, Антон до сих пор не может найти себе клуб из-за финансовых причин. Его уровень все и так знают. Может, где-то по зарплате не удается сойтись.
Сейчас у футболистов на первом месте деньги», – заявил Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»