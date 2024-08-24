Реакция Беллингема на травму, из-за которой он выбыл на месяц

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о проблемах со здоровьем.

У англичанина диагностировали подошвенный фасциит правой ноги.

Он травмировался во время тренировки.

Сроки восстановления составят около месяца.

«Нет ничего, что я ненавидел бы больше, чем пропускать матчи, но пытаюсь увидеть позитивную сторону. И, возможно, мое тело говорит мне, что ему нужно немного больше отдыха после напряженного года.

Я очень расстроен, но буду поддерживать парней как болельщик, пока не смогу снова присоединиться к ним в своей лучшей форме. Спасибо за ваши сообщения о беспокойстве и поддержке», – написал Беллингем в соцсетях.