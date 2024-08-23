Канчельскис оценил решение «Зенита» продлить Вендела и Клаудиньо

Андрей Канчельскис высказался о том, что Вендел и Клаудиньо заключили новые соглашения с «Зенитом».

«Вендел и Клаудиньо многое сделали для «Зенита» и стали важной составляющей команды за последние годы. Почему бы и не подписать с ними новые контракты?

Это логичнее, чем поиск нового бразильца или другого качественного иностранца, которому во время сезона пришлось бы адаптироваться и столкнуться с языковым барьером.

Если есть обоюдное желание сторон, то это правильное решение «Зенита». Возможно, у клуба не было других вариантов, поэтому и предложили Венделу и Клаудиньо продления», – заявил Канчельскис.