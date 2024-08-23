Фаринья из «Химок» охарактеризовал Россию двумя прилагательными

Летний новичок «Химок» Эдгардо Фаринья рассказал о своем трансфере.

«Впервые об интересе из России узнал во время Кубка Америки, поэтому было немного сложно. Я думал только о своей команде – сборной Панамы. И только после окончания турнира начал размышлять о дальнейшем.

Но когда получил предложение от «Химок», я, честно, не очень долго думал, потому что уже помог своей сборной.

Когда получил предложение о переходе, то мало знал о России. Но по приезде понял, что это красивая и великая страна. У вас хорошая инфраструктура, в том числе и в футболе. В России хорошие и лига, и кубок. Я был удивлен», – сказал Фаринья.