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  • Министр спорта Свердловской области – о задаче «Урала» вернуться в РПЛ: «Иначе расстрел»

Министр спорта Свердловской области – о задаче «Урала» вернуться в РПЛ: «Иначе расстрел»

23 августа 2024, 10:45
2

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пригрозил расстрелом футболистам «Урала», если они не выполнят поставленную задачу.

– Решение губернатора Свердловской области было поддержать ФК «Урал», который неожиданно упал на лигу ниже, но надежда на то, что это будет временно и будет только в этом сезоне.

– На сезон губернатором поставлена прямая задача [вернуться в РПЛ].

– Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили. Говоря о футбольном клубе «Урал», конечно же, это самый массовый вид спорта, это наши эмоции, I'm sorry, наша боль и переживания, но, когда они побеждают, это такие эмоции, которые очень важны для нас.

  • «Урал» в прошлом сезоне вылетел из РПЛ по итогам стыковых матчей с «Акроном».
  • Сейчас клуб занимает в Первой лиге второе место с 13 очками после шести туров.

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Источник: телеканал «Областное телевидение»
Россия. Первая лига Урал
Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1724400543
Интересно,при расстреле министр спорта Свердловской области будет по какую сторону?У стенки стоять с футболистами или руководить расстрельной командой?
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zigbert
1724410014
Давненько Уралу не приходилось выполнять такую задачу. Отсюда такие эмоции.
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