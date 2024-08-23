Министр спорта Свердловской области – о задаче «Урала» вернуться в РПЛ: «Иначе расстрел»

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пригрозил расстрелом футболистам «Урала», если они не выполнят поставленную задачу.

– Решение губернатора Свердловской области было поддержать ФК «Урал», который неожиданно упал на лигу ниже, но надежда на то, что это будет временно и будет только в этом сезоне.

– На сезон губернатором поставлена прямая задача [вернуться в РПЛ].

– Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили. Говоря о футбольном клубе «Урал», конечно же, это самый массовый вид спорта, это наши эмоции, I'm sorry, наша боль и переживания, но, когда они побеждают, это такие эмоции, которые очень важны для нас.