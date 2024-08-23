Стало известно, как Дибалу отговорили от трансфера в Саудовскую Аравию

Атакующий полузащитник Пауло Дибала передумал переходить в «Аль-Кадисию» во время эмоционального прощания с партнерами по «Роме» и персоналом римскго клуба.

Sky Sport Italia сообщает, чтл игрок также был тронут подарками, которые он получал в последние дни от болельщиков, а сообщения из Аргентины убеждали его не заканчивать свою карьеру в саудовской лиге до достижения 31 года.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, жена Дибалы Ориана и его мать не были в восторге от идеи переезда в Саудовскую Аравию и тоже повлияли на его решение.