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  • Стало известно, как Дибалу отговорили от трансфера в Саудовскую Аравию

Стало известно, как Дибалу отговорили от трансфера в Саудовскую Аравию

23 августа 2024, 10:15
3

Атакующий полузащитник Пауло Дибала передумал переходить в «Аль-Кадисию» во время эмоционального прощания с партнерами по «Роме» и персоналом римскго клуба.

Sky Sport Italia сообщает, чтл игрок также был тронут подарками, которые он получал в последние дни от болельщиков, а сообщения из Аргентины убеждали его не заканчивать свою карьеру в саудовской лиге до достижения 31 года.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, жена Дибалы Ориана и его мать не были в восторге от идеи переезда в Саудовскую Аравию и тоже повлияли на его решение.

  • Дибала отклонил предложение о трехлетнем контракте на сумму в 75 миллионов евро от «Аль-Кадисии».
  • В этом сезоне 30-летний аргентинец провел за «Рому» 1 матч, в прошлом сезоне на его счету 39 игр, 16 голов и 10 передач.
  • Контракт Дибалы с итальянским клубом истекает следующим летом.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Саудовская Аравия. Премьер-лига Рома Аль-Кадисия Дибала Пауло
Комментарии (3)
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k611
1724397713
Через год может не будет такого предложения
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Spartak_forv@
1724397829
Как бы там ни было в вопросе что и на что повлияло,исход отличный для всего итальянского футбола
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