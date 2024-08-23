Титов высказался о будущем Дзюбы и Джикии

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выразил надежду, что нападающий Артем Дзюба и защитник Георгий Джикия найдут новые клубы.

– Можно ли сравнивать историю Соболева с уходом Дзюбы в «Зенит»?

– Конечно, нет. Дзюба – воспитанник клуба. Но его тоже нельзя осуждать, мы не знаем всех нюансов. Для меня как для спартаковца было больно, что ушел воспитанник клуба, да еще и в «Зенит». В «Спартаке» эту тему уже забыли, мы знаем Артема много лет. Хочется, чтобы он продолжал играть и не завершил карьеру.

– Для истории Артему было бы красиво забить свои несколько мячей и стать лучшим бомбардиром в России?

– Знаю, что он этого очень хочет. Артем крайне требовательный к себе. Другой вопрос, найдет ли он себе команду. Трансферное окно заканчивается, команды укомплектовываются. Если он не найдет команду, он останется свободным агентом, а команды будут готовы. С одной стороны, это пугает, а с другой – понимаешь, что Артем быстрее уже не будет. Ему 36 лет.

– Джикия также продолжает оставаться без клуба. Вас удивляет, что многолетний капитан «Спартака» не может найти команду?

– Конечно, удивляет. Я бы хотел, чтобы Джикия нашел команду. Но, видимо, нет предложений и даже слухов. Могу пожелать ему, чтобы он как можно быстрее начал заниматься своей любимой работой. Карьеру он точно не закончит, нужно играть. Его представители найдут команду, как можно быстрее.