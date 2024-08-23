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Титов высказался о будущем Дзюбы и Джикии

23 августа 2024, 10:03
6

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выразил надежду, что нападающий Артем Дзюба и защитник Георгий Джикия найдут новые клубы.

– Можно ли сравнивать историю Соболева с уходом Дзюбы в «Зенит»?

– Конечно, нет. Дзюба – воспитанник клуба. Но его тоже нельзя осуждать, мы не знаем всех нюансов. Для меня как для спартаковца было больно, что ушел воспитанник клуба, да еще и в «Зенит». В «Спартаке» эту тему уже забыли, мы знаем Артема много лет. Хочется, чтобы он продолжал играть и не завершил карьеру.

– Для истории Артему было бы красиво забить свои несколько мячей и стать лучшим бомбардиром в России?

– Знаю, что он этого очень хочет. Артем крайне требовательный к себе. Другой вопрос, найдет ли он себе команду. Трансферное окно заканчивается, команды укомплектовываются. Если он не найдет команду, он останется свободным агентом, а команды будут готовы. С одной стороны, это пугает, а с другой – понимаешь, что Артем быстрее уже не будет. Ему 36 лет.

– Джикия также продолжает оставаться без клуба. Вас удивляет, что многолетний капитан «Спартака» не может найти команду?

– Конечно, удивляет. Я бы хотел, чтобы Джикия нашел команду. Но, видимо, нет предложений и даже слухов. Могу пожелать ему, чтобы он как можно быстрее начал заниматься своей любимой работой. Карьеру он точно не закончит, нужно играть. Его представители найдут команду, как можно быстрее.

  • Сейчас Дзюба и Джикия находятся в статусе свободных агентов.
  • 35-летний Дзюба провел в прошлом сезоне 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • 30-летний Джикия сыграл в минувшем сезоне в 12 встречах за «Спартак».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Титов Егор Дзюба Артем Джикия Георгий
Комментарии (6)
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Spartak_forv@
1724397524
Эта история в очередной раз доказывает,что российские игроки вообще потерялись в пространстве и в своих истинных футбольных качествах.А когда наступает просветление, обычно уже поздно.Футбол-это бизнес,если не можешь приносить пользу и прибыль-снижай аппетиты,либо уходи.Всё просто.А как ушел Джикия-это вообще за гранью.Развели с агентом какие то сопли,давили на жалость,зарабатывая совершенно неадекватные нынешнему состоянию игрока деньги
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andr45
1724405459
И експерты с Титовым согласны) ЧЕРВИЧЕНКО «Я думаю, для Джикии этот исход гораздо лучше, чем для «Спартака». Даже сомнений нет, что в ближайшее время он будет в приличной команде.» МОСТОВОЙ «Георгий – неплохой защитник. Думаю, в нем будут заинтересованы почти все клубы РПЛ. Почему Джикия, например, не может оказаться в «Зените»? Это вполне возможно» РИАНЧО «Джикия — хороший защитник с лидерскими качествами. Если «Спартак» не захочет продлевать с ним контракт, то многие клубы будут заинтересованы в сотрудничестве с ним. Может ли Георгий оказаться в «Зените»? В футболе возможно все.»
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odessakmv
1724406086
слишком много пацанчики хотят получать и при этом х.ром груши околачивать
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alefreddy
1724413617
и дельфин выбрал эту дорогу
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