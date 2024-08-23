Защитник «Крыльев» оценил силу «Зенита» на европейском уровне

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес считает, что «Зенит» мог бы конкурировать с любой командой Европы.

«Судя по тому, что я уже видел, «Зенит» – сильнейший клуб российской лиги и один из лучших на континенте. Они вкладывают большие деньги в классных футболистов, которые делают разницу на поле. Этот «Зенит» мог бы спокойно конкурировать с любой командой Европы», – сказал Гальдамес.