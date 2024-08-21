Кордоба ответил, останется ли он в «Краснодаре»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал свое будущее.
«Трансферное окно ещe открыто. Это футбол, непредсказуемый вид спорта. Впрочем, у меня ещe год контракта с «Краснодаром».
К нам обращались почти из всех лиг, но это непростая тема. Мы знаем о проблемах России, поэтому ситуация нуждается в тщательном анализе, иначе отсюда не выбраться.
Я всегда ставил перед собой сложные задачи, и одна из них – выступать в АПЛ. У меня были предложения из Англии, но клубы, в которых я играл, не отпускали меня», – рассказал 31-летний колумбиец.
- Кордоба в «Краснодаре» с 2021 года.
- Его статистика: 88 матчей, 45 голов, 21 ассист.
- Рыночная стоимость нападающего – 14 миллионов евро.
Источник: RCN Radio