Кордоба ответил, останется ли он в «Краснодаре»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал свое будущее.

«Трансферное окно ещe открыто. Это футбол, непредсказуемый вид спорта. Впрочем, у меня ещe год контракта с «Краснодаром».

К нам обращались почти из всех лиг, но это непростая тема. Мы знаем о проблемах России, поэтому ситуация нуждается в тщательном анализе, иначе отсюда не выбраться.

Я всегда ставил перед собой сложные задачи, и одна из них – выступать в АПЛ. У меня были предложения из Англии, но клубы, в которых я играл, не отпускали меня», – рассказал 31-летний колумбиец.