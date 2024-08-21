Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

Андрей Аршавин высказался о предстоящей игре 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«По той игре, которую показывает «Зенит», в сравнении даже с неплохой игрой «Спартака» отрезками, конечно, фаворит «Зенит». Перед игрой другого мнения быть не может.

Если мы возьмем стартовые 11 позиций, то «Зенит» – самая сильная команда чемпионата России. Но те люди, которые должны выходить им на замену, мне кажется, уступают в классе.

«Зениту», мне кажется, нужно русский блок усилить первоклассными игроками, но их немного в России», – заявил Аршавин.