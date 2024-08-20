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«Барселона» заинтересована в трансфере игрока «Милана»

20 августа 2024, 14:20
2

«Барселона» ищет альтернативные варианты усиления атаки игроком топ-уровня после срыва перехода Нико Уильямса из «Атлетика».

По данным Mundo Deportivo, спортивный директор «блауграны» Деку хочет видеть в команде Луиса Диаса, однако «Ливерпуль» не намерен отпускать вингера.

Другим вариантом является вингер «Милана» Рафаэль Леау. В подписании португальца заинтересован президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Сам игрок также хотел бы присоединиться к каталонскому клубу.

«Барселона» рассчитывает на успех сделки благодаря агенту Жорже Мендешу.

В числе альтернативных вариантов сине-гранатовых в случае неудачи с Леау называются Федерико Кьеза из «Ювентуса» и Кингсли Коман из «Баварии».

  • Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Леау в 90 миллионов евро.
  • Его контракт с «Миланом» рассчитан до 2028 года.
  • 25-летний Леау провел в прошлом сезоне 47 матчей за клуб, забил 15 голов. Также он сыграл 1 встречу за «Милан» в этом сезоне.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Милан Леау Рафаэль
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1724158241
Кьеза, как и Коман, нереальный тормоз, а особенно в созидании и чтобы не тратить деньги, а у вас их просто нет, то берите Зиньковского из Спартака, который такой же тормоз
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lek!
1724159676
Рассмешили , деньги то откуда возьмете ?
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