«Барселона» заинтересована в трансфере игрока «Милана»

«Барселона» ищет альтернативные варианты усиления атаки игроком топ-уровня после срыва перехода Нико Уильямса из «Атлетика».

По данным Mundo Deportivo, спортивный директор «блауграны» Деку хочет видеть в команде Луиса Диаса, однако «Ливерпуль» не намерен отпускать вингера.

Другим вариантом является вингер «Милана» Рафаэль Леау. В подписании португальца заинтересован президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Сам игрок также хотел бы присоединиться к каталонскому клубу.

«Барселона» рассчитывает на успех сделки благодаря агенту Жорже Мендешу.

В числе альтернативных вариантов сине-гранатовых в случае неудачи с Леау называются Федерико Кьеза из «Ювентуса» и Кингсли Коман из «Баварии».