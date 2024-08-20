«Барселона» заинтересована в трансфере игрока «Милана»

«Барселона» ищет альтернативные варианты усиления атаки игроком топ-уровня после срыва перехода Нико Уильямса из «Атлетика».
По данным Mundo Deportivo, спортивный директор «блауграны» Деку хочет видеть в команде Луиса Диаса, однако «Ливерпуль» не намерен отпускать вингера.
Другим вариантом является вингер «Милана» Рафаэль Леау. В подписании португальца заинтересован президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Сам игрок также хотел бы присоединиться к каталонскому клубу.
«Барселона» рассчитывает на успех сделки благодаря агенту Жорже Мендешу.
В числе альтернативных вариантов сине-гранатовых в случае неудачи с Леау называются Федерико Кьеза из «Ювентуса» и Кингсли Коман из «Баварии».
- Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Леау в 90 миллионов евро.
- Его контракт с «Миланом» рассчитан до 2028 года.
- 25-летний Леау провел в прошлом сезоне 47 матчей за клуб, забил 15 голов. Также он сыграл 1 встречу за «Милан» в этом сезоне.
Источник: Mundo Deportivo