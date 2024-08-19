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Семшов: «Зенит» должен радоваться ничьей с «Химками»

19 августа 2024, 09:31
6

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов оценил матч 5-го тура РПЛ между «Химками» и петербуржцами (1:1).

  • Гостей от поражения спас гол Андрея Мостового, экс-игрока «Химок».

«Немного невнятная игра «Зенита», мы привыкли видеть команду другой. Но у «Химок» очень хороший подбор футболистов, надо об этом не забывать. И после поражения от Нижнего Новгорода они захотели реабилитироваться. И, по большому счeту, в первом тайме не было таких моментов, из которых «Зенит» мог забить. А те, которые появлялись, нужно было реализовывать. Возможно, тогда питерцам было бы проще.

«Химки» хорошо оборонялись, но и хорошо атаковали. Руденко с Заболотным плюс Вера в центре поля имели моменты, чтобы забить. Забили с углового. Да, «Зенит» хотел забить, но сумел добиться только ничьей. Думаю, этому результату больше должен радоваться Петербург, чем Химки, которые были ближе к победе.

Не ясно, как бы дальше действовал Глушенков, если бы не травма. Мы отталкиваемся от всей команды. Но, думаю, и Вендел, и Глушенков – это на данный момент потери для команды. Потому что состав стабилизировался, игроки понимают друг друга. И, конечно же, их не хватило.

Они, безусловно, потери для «Зенита». Но повлиять на матч со «Спартаком», учитывая скамейку «Зенита», не должны. Потому что тогда вопрос – для чего нужны другие футболисты, которые находятся в составе? Думаю, что те игроки, которые выйдут на места Вендела и Глушенкова, безболезненно могут вписаться в команду и действовать на результат. То же самое было в «Динамо», когда не приехали легионеры, выступавшие на Кубке Америки. Выходил Лепский, и команда набирала очки. Так же будет и здесь. «Зенит» не должен заметить потерю двух бойцов», – сказал Семшов.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Спартак» (24 августа).

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Семшов Игорь
Комментарии (6)
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neim
1724049685
Игорёк, ты о чём ? Как это Зенит не почувствует потери двух игроков ? Они в игре с Химками уже почувствовали, а со Спартаком так вообще автобус выставят ))).
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Сам_себе_сказал
1724051136
отряд не заметил потери бойца....)) песенка была такая у Егора Летова...а в целом Вендел с Глушенковым системообразующие игроки их не заменить Васильевым....при всём уважении...
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raritet
1724062019
Странно слышать такое от футболиста. Каждый индивидуален. А уж Вендел - главный диспетчер . Любого другого можно заменить , но эта роль самая важная. Пока не вижу как это сможет решить Семак. Это нужно срочно вызывать Спалетти.
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