Резкая реакция Джикии на вопрос о присвоении своего номера в «Спартаке» Абеной

Бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикию спросили, как он относится к переходу своего 14-номера к новичку команды Миенти Абене.

– Какое отношение это событие имеет к сегодняшнему мероприятию? (Вопрос был задан Джикии на турнире по уличному футболу – прим. «Бомбардира»).

– Я попытался привязать ваше выступление под 14-м номером сегодня.

– У вас не получилось.

«Спартак» летом не продлил контракт с Джикией.

Игрок провел в команде 7 лет.

Георгий ищет новый клуб.

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