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  • Резкая реакция Джикии на вопрос о присвоении своего номера в «Спартаке» Абеной

Резкая реакция Джикии на вопрос о присвоении своего номера в «Спартаке» Абеной

17 августа 2024, 22:22
14

Бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикию спросили, как он относится к переходу своего 14-номера к новичку команды Миенти Абене.

– Какое отношение это событие имеет к сегодняшнему мероприятию? (Вопрос был задан Джикии на турнире по уличному футболу – прим. «Бомбардира»).

– Я попытался привязать ваше выступление под 14-м номером сегодня.

– У вас не получилось.

  • «Спартак» летом не продлил контракт с Джикией.
  • Игрок провел в команде 7 лет.
  • Георгий ищет новый клуб.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Абена Миенти
Комментарии (14)
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Ловкий Бубен
1723924192
Вот за это я должен Спартак ненавидеть ? Такого хорошего парня выгнали , а могли оставить бегал бы дальше, но нет, Спартак - позор российского футбола ! Бедный Джикия ....
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alefreddy
1723924655
и что тут такого его номер же не попал в зал славы как в НБА
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serhio80
1723927125
Скандалы, интриги, расследования) показать всё что скрыто) номер был в свободном доступе, какие вопросы?
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odessakmv
1723928074
какое же днище нынешняя журнашлистика!!!!
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ScarlettOgusania
1723931370
Барулев, не там роешь! попробуй на питерских болотах газ понюхать, убогий!
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Каратель помойников
1723949092
Какая резкая реакция...аж жуть))) неужели журнашлюшка такой ранимый?)
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subbotaspartak
1723949300
Флаг в руки. Алфавит и таблица умножения свободны
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