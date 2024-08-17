Резкая реакция Джикии на вопрос о присвоении своего номера в «Спартаке» Абеной

Бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикию спросили, как он относится к переходу своего 14-номера к новичку команды Миенти Абене.
– Какое отношение это событие имеет к сегодняшнему мероприятию? (Вопрос был задан Джикии на турнире по уличному футболу – прим. «Бомбардира»).
– Я попытался привязать ваше выступление под 14-м номером сегодня.
– У вас не получилось.
- «Спартак» летом не продлил контракт с Джикией.
- Игрок провел в команде 7 лет.
- Георгий ищет новый клуб.
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Источник: «Бомбардир»