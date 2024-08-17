Джикия: «Могу многое сказать по ситуации Соболева в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия отказался обсуждать ситуацию своего друга Александра Соболева.

Форвард отстранен от «Спартака» из-за желания перейти в «Зенит».

«Что я думаю по Соболеву и «Зениту»? Не отвечу.

Мне много что есть сказать, но сегодня хочу поехать домой. К 23:00 профессиональный футболист должен быть дома», – сказал Джикия.

Георгий ищет новый клуб после непродления контракта со «Спартаком».

Джикия брал со «Спартаком» чемпионство.

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