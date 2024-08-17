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  • Джикия: «Могу многое сказать по ситуации Соболева в «Спартаке»

Джикия: «Могу многое сказать по ситуации Соболева в «Спартаке»

17 августа 2024, 22:08
17

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия отказался обсуждать ситуацию своего друга Александра Соболева.

  • Форвард отстранен от «Спартака» из-за желания перейти в «Зенит».

«Что я думаю по Соболеву и «Зениту»? Не отвечу.

Мне много что есть сказать, но сегодня хочу поехать домой. К 23:00 профессиональный футболист должен быть дома», – сказал Джикия.

  • Георгий ищет новый клуб после непродления контракта со «Спартаком».
  • Джикия брал со «Спартаком» чемпионство.

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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (17)
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Иван Петров 1986
1723922691
Ну и зачем такой дебильный заголовок?
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alefreddy
1723924522
профи без клуба как то не очень
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neim
1723946002
Лучше бы по своей ситуации в Спартаке рассказал, зачем ты там целый год лавку полировал?
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гууд
1723949261
профессиональный футболист должен быть с клубом, а не как ты в 23:00 ....
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ОК, Зенит!
1723959802
Говорить то в Спартаке вы все мастера. Прям чемпионы… по болтовне.
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zigbert
1723961202
Так и сказал бы. Но вряд ли он сможет сказать по этой ситуации что то новое и сенсационное.
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timon2401
1723961339
То Глушаков мог многое рассказать про ситуацию в Спартаке с Каррерой, теперь Георгий..что не бывший капитан, так обязательно кладезь интриг
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Stanislav-Tsoi-google
1723978013
Лучше много помолчал бы... Хап и там...
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wlad wm--google
1724002893
Да никто Соболева в Зенит и не взял бы, это месть за все его выходки
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Админ ресурс
1724127818
При всем уважении, заслуженные со временем превращаются в балласт и ОПГ. И если это вовремя не понять, получается вот так
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