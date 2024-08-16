Мусаев прокомментировал ситуацию с Кордобой

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Ахматом» (1:0) во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России высказался о нападающем Джоне Кордобе, не принимавшем участия в игре.

– Что показало повторное обследование Кордобы? Или дело совсем не в здоровье?

– А в чем? Пресса пишет? Вы же пресса.

Нормально показало обследование. Кордоба травмирован, не надо искать черную кошку. Он тренируется по индивидуальной программе. Есть небольшие шансы, что он выйдет в следующей игре, но на московский выезд с «Локомотивом», «Динамо», он будет полностью в строю.