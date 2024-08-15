Агент Орты назвал ЦСКА стоимость полузащитника «Браги»

Виктор Гонсалвеш, агент хавбека «Браги» Андре Орты, допустил переход игрока в ЦСКА.
По его словам, потенциальный трансфер обойдется армейцам в 5 миллионов евро.
«У нас было несколько контактов с клубами и агентами из России по поводу Андре Орты.
«Брага» может рассмотреть вариант продажи за 5 миллионов – не меньше. Будем продолжать следить за рынком», – сказал агент.
- Орта вернулся из аренды в «Олимпиакосе».
- В прошлом сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 46 матчах.
Источник: Sport24