Агент Орты назвал ЦСКА стоимость полузащитника «Браги»

Виктор Гонсалвеш, агент хавбека «Браги» Андре Орты, допустил переход игрока в ЦСКА.

По его словам, потенциальный трансфер обойдется армейцам в 5 миллионов евро.

«У нас было несколько контактов с клубами и агентами из России по поводу Андре Орты.

«Брага» может рассмотреть вариант продажи за 5 миллионов – не меньше. Будем продолжать следить за рынком», – сказал агент.