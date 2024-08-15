Тренер «ПСЖ» Энрике прояснил ситуацию с распределением игрового времени между Сафоновым и Доннаруммой

Джанлуиджи Доннарумма не имеет статуса основного голкипера «ПСЖ» в новом сезоне.

Главный тренер парижан Луис Энрике дал понять, что у Матвея Сафонова будет шанс заслужить место в стартовом составе за счет усердной работы на тренировках.

«Я никогда никому не говорю, что они будут номерами 1, 2 или 3.

Я хочу видеть своих игроков на тренировках, и они должны быть готовы.

Хочу, чтобы все мои игроки были готовы, когда я их выберу», – сказал Энрике.