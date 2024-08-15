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  • Тренер «ПСЖ» Энрике прояснил ситуацию с распределением игрового времени между Сафоновым и Доннаруммой

Тренер «ПСЖ» Энрике прояснил ситуацию с распределением игрового времени между Сафоновым и Доннаруммой

15 августа 2024, 16:32
4

Джанлуиджи Доннарумма не имеет статуса основного голкипера «ПСЖ» в новом сезоне.

Главный тренер парижан Луис Энрике дал понять, что у Матвея Сафонова будет шанс заслужить место в стартовом составе за счет усердной работы на тренировках.

«Я никогда никому не говорю, что они будут номерами 1, 2 или 3.

Я хочу видеть своих игроков на тренировках, и они должны быть готовы.

Хочу, чтобы все мои игроки были готовы, когда я их выберу», – сказал Энрике.

  • Сафонова этим летом купили у «Краснодара».
  • «ПСЖ» заплатил за вратаря сборной России 20 млн евро.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Энрике Луис
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1723731877
Мотя будет 1-м номером, у него же такая тёлка. )
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k611
1723732707
Это для прессы он так говорит. Итальянец будет основным вратарём.
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