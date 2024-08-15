Тренер «ПСЖ» Энрике прояснил ситуацию с распределением игрового времени между Сафоновым и Доннаруммой

Джанлуиджи Доннарумма не имеет статуса основного голкипера «ПСЖ» в новом сезоне.
Главный тренер парижан Луис Энрике дал понять, что у Матвея Сафонова будет шанс заслужить место в стартовом составе за счет усердной работы на тренировках.
«Я никогда никому не говорю, что они будут номерами 1, 2 или 3.
Я хочу видеть своих игроков на тренировках, и они должны быть готовы.
Хочу, чтобы все мои игроки были готовы, когда я их выберу», – сказал Энрике.
- Сафонова этим летом купили у «Краснодара».
- «ПСЖ» заплатил за вратаря сборной России 20 млн евро.
Источник: RMC Sport