Беллингем прокомментировал игру Мбаппе

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем подвели итоги матча за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0). Он был признан лучшим игроком встречи.

«У нас новая команда. Кажется, все сегодня получилось – порой на это требуется время. В первом тайме мы еще приспосабливались, но во втором все сложилось как нельзя лучше и мы были превосходны. Такими днями, как сегодняшний, надо наслаждаться.

Тренер доверяет моему чутью позиционного выбора. Когда нужно, я могу пойти вперед или же, наоборот, помочь в организации оборонительных действий. Надеюсь, что всегда смогу помогать команде побеждать, – для меня это является самым важным.

[О Мбаппе]. Он один из таких, из блестящих игроков. Столько остроты, столько исполнительского мастерства. И в то же время великолепный командный игрок. Он, как и все остальные парни, работает на команду. Честь и хвала – он заслужил это сегодня», – сказал Беллингем.