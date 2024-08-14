Бабич высказался об отстранении Соболева от основы «Спартака»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич отреагировал на ситуацию с Александром Соболевым. Руководство московского клуба отстранило нападающего от основы из-за его желания перейти в «Зенит».

– Виделся с Соболевым пару дней назад. Мы общаемся, когда видимся. Мне нравится Саша. Считаю Соболева частью команды вне зависимости от того, что он решит в будущем.

– Соболев нужен «Спартаку»?

– Я не могу принимать решение, у нас есть люди, которые этим занимаются.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?