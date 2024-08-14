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Генич ответил, кто сильнее – Аршавин или Глушенков

14 августа 2024, 13:50
8

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сравнил бывшего и нынешнего игроков «Зенита» – Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.

«Не считаю Глушенкова русским Лионелем Месси. Аршавин, конечно, сильнее Максима. Даже Иван Обляков сильнее Глушенкова», – считает Генич.

  • Глушенков, в отличие от Аршавина, не играл в Европе.
  • У Андрея 75 матчей за сборную России, у Максима – 2.
  • Глушенков, в отличие от Аршавина, не брал еврокубки и РПЛ.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Глушенков Максим Генич Константин
Комментарии (8)
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Freyd
1723633606
Не тот эксперт оценивает,он много играл в футбол на высоком уровне.(с)Мостовой
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DOCTOR PENALTY
1723639101
Шава бесспорно сильнее.
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neveldomha
1723642307
Во *** кого он имеет ввиду, сильнее чем Глушенков?
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raritet
1723653668
И чего пристали к мальчишке? Ну феерит себе , так и пусть на здоровье себе радуется своим прекрасным мгновеньям. Поиграет годика 3-4 , вот там уже будет виден рисунок. У всех все индивидуально.
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Vladimir-Shelepnev-google
1723703263
Меня бесит этот Генич, хоть бы сам научился нормально комментировать матчи. А то как есть болтун так и есть.
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Исмо
1723792198
Только дурак не видит что, Аршавин сильнее, он десятки лет был лидером Зенита и сборной, Глушенкову до него ещё далеко)
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Александр-Балашов-google
1723799672
Почему такие вопросы спрашивают у тех, кто сам футболистом то был не ахти? Да и как комментатор тоже не лучше.Да и человек как показывает практика Хренич тоже так себе.
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