Генич ответил, кто сильнее – Аршавин или Глушенков

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сравнил бывшего и нынешнего игроков «Зенита» – Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.
«Не считаю Глушенкова русским Лионелем Месси. Аршавин, конечно, сильнее Максима. Даже Иван Обляков сильнее Глушенкова», – считает Генич.
- Глушенков, в отличие от Аршавина, не играл в Европе.
- У Андрея 75 матчей за сборную России, у Максима – 2.
- Глушенков, в отличие от Аршавина, не брал еврокубки и РПЛ.
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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова