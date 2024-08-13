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Мостовой: «Я понимаю, почему Дзюба не играет в РПЛ»

13 августа 2024, 00:23
4

Александр Мостовой высказался о поиске новых клубов для Георгия Джикии и Артема Дзюбы.

  • Оба футболиста этим летом стали свободными агентами.
  • Защитник покинул «Спартак», нападающий ушел из «Локомотива».

«Я понимаю, почему Дзюба не играет в РПЛ. Ему 35 лет, это во-первых. Во-вторых, не все хотят иметь дело с ним – игрок авторитетный, с характером, поэтому брать на себя ответственность не хотят.

Помимо Артема, Джикия и Миранчук еще без команды – не забываем, что заявка клубов открыта до сентября.

Джикия усилит любую команду РПЛ, кроме «Зенита», – у них там 15 иностранцев, а на замене все русские ребята сидят и получают удовольствие, наблюдая за победами бразильцев. Запасной состав команды Сергея Семака в РПЛ был бы в топ-5.

Дзюба усилит и «Динамо», и «Локо», и любую другую команду, кроме «Зенита». Порой смотришь на команду и думаешь: «А там есть нападающий?» Форвард два раз за тайм получает мяч, случайно забивает, и кричат про него.

В футболе есть много нефутбольных вещей, сами понимаете. Ждем Дзюбу, Миранчука и Джикию в РПЛ!» – заявил Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Джикия Георгий Мостовой Александр
Комментарии (4)
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frichikwo
1723501503
Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 10 летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «серебряный прогноз». На первом месте выходят.
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Городовой
1723538239
Невостребованный Мостовой ждёт невостребованного Дзюбу в РПЛ! Прям душераздирающая драма. Шекспир отдыхает.Между тем Дзюба уже нашел себя в рекламе, где он со своей украинской вывеской успешно исполняет роль русского тупореза на фоне продвинутого казаха.
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