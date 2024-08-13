Мостовой: «Я понимаю, почему Дзюба не играет в РПЛ»

Александр Мостовой высказался о поиске новых клубов для Георгия Джикии и Артема Дзюбы.

Оба футболиста этим летом стали свободными агентами.

Защитник покинул «Спартак», нападающий ушел из «Локомотива».

«Я понимаю, почему Дзюба не играет в РПЛ. Ему 35 лет, это во-первых. Во-вторых, не все хотят иметь дело с ним – игрок авторитетный, с характером, поэтому брать на себя ответственность не хотят.

Помимо Артема, Джикия и Миранчук еще без команды – не забываем, что заявка клубов открыта до сентября.

Джикия усилит любую команду РПЛ, кроме «Зенита», – у них там 15 иностранцев, а на замене все русские ребята сидят и получают удовольствие, наблюдая за победами бразильцев. Запасной состав команды Сергея Семака в РПЛ был бы в топ-5.

Дзюба усилит и «Динамо», и «Локо», и любую другую команду, кроме «Зенита». Порой смотришь на команду и думаешь: «А там есть нападающий?» Форвард два раз за тайм получает мяч, случайно забивает, и кричат про него.

В футболе есть много нефутбольных вещей, сами понимаете. Ждем Дзюбу, Миранчука и Джикию в РПЛ!» – заявил Мостовой.