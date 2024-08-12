Джикия может перейти в медиаклуб Мусагалиева

Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия, возможно, будет выступать в Медийной лиге на временной основе.
«Может быть Джикия будет играть за ФК «10». То, что Азамат [Мусагалиев] и Джикия встречались – не секрет, есть кадры в соцсетях.
Есть инфа, что пока он ищет команду, он может поиграть в Медиалиге», – рассказал инсайдер Иван Карпов.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Источник: Any Given Monday