Джикия может перейти в медиаклуб Мусагалиева

Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия, возможно, будет выступать в Медийной лиге на временной основе.

«Может быть Джикия будет играть за ФК «10». То, что Азамат [Мусагалиев] и Джикия встречались – не секрет, есть кадры в соцсетях.

Есть инфа, что пока он ищет команду, он может поиграть в Медиалиге», – рассказал инсайдер Иван Карпов.