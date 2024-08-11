Орлов – о летнем новичке «Зенита»: «Просто чудо!»

Геннадий Орлов похвалил вратаря «Зенита» Евгения Латышонка по итогам матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Зато как уверен в себе Латышонок! Я ему просто аплодирую! И за отбитый пенальти, и за игру в целом.

Когда Евгений только появился в команде, он мне сразу понравился. Быстро освоился. Очень хорошее приобретение. Просто чудо!» – сказал Орлов.

Летом «Зенит» купил голкипера у «Балтики» за 30 миллионов рублей.

Он не пропустил ни одного гола в этом сезоне РПЛ.

В матче с «Динамо» Латышонок парировал пенальти на 86-й минуте.

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