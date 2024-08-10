Педро назвал бразильского форварда, на которого похож Глушенков

Форвард «Зенита» Педро прокомментировал результативность партнера Максима Глушенкова.

Игрок забил «Динамо» в 4-м туре РПЛ (1:0).

Глушенкова признали лучшим в матче.

У футболиста в 4 турах сезона РПЛ 7 голов.

– В чем феномен Глушенкова? Назовите три главные его качества.

– Грамотное расположение на поле, завершение и техника. Макс – потрясающий игрок, который несeт много пользы. С одной из первых тренировок мы открылись друг другу. Он очень талантлив.

– С каким бразильцем вы бы его сравнили?

– Мой бывший партнер по «Коринтиансу» – Роджер Гедес. Сейчас играет в Катаре, он такой же, решает и берет на себя ответственность.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?