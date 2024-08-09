Педро из «Зенита» назвал своего кумира

Вингер «Зенита» Педро рассказал, что восхищается Неймаром.

– На кого вы равняетесь? Неймар, Зико, Пеле?

– Я восхищаюсь Пеле, Зико, Ромарио, но главным моим идолом с самого детства всегда был Неймар.

Я следил за его игрой и даже старался повторять какие-то финты, насмотревшись видео с его лучшими моментами. Что-то даже получалось (улыбается).

Неймар сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее он играл за «Сантос», «ПСЖ» и «Барселону».

Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

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