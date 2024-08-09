Агент Кена отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Агент защитника «Галатасарая» Деррика Кeна Омер Узун прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«На данный момент Кeн предпочитает остаться в «Галатасарае». Я не знаю насчет того, делал ли «Спартак» предложение клубу по Деррику», – сказал Узун.

Ранее инсайдер Ягиз Сабункуоглу сообщил, что «Спартак» сделал официальное предложение «Галатасараю» о приобретении Кeна и форварда Керема Актюркоглу в летнее трансферное окно.