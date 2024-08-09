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  • Агент Кена отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Агент Кена отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

9 августа 2024, 13:04
7

Агент защитника «Галатасарая» Деррика Кeна Омер Узун прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«На данный момент Кeн предпочитает остаться в «Галатасарае». Я не знаю насчет того, делал ли «Спартак» предложение клубу по Деррику», – сказал Узун.

Ранее инсайдер Ягиз Сабункуоглу сообщил, что «Спартак» сделал официальное предложение «Галатасараю» о приобретении Кeна и форварда Керема Актюркоглу в летнее трансферное окно.

  • Кeн выступает за стамбульцев c февраля 2024 года. Во второй половине прошлого сезона он провел за команду 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи. Также защитник сыграл за «Галатасарай» в 1 встрече в нынешнем сезоне.
  • Контракт немецкого игрока с клубом действует до лета 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Кен Деррик
Комментарии (7)
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DVOK68
1723199023
Мыльная опера) Кен.... Помню в 90-е детям покупал подарки,среди них были кукла Барби и кукла Кен,её жених))
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FCSpartakM
1723200424
хахаха, как вчера и писал, что турки только лапшу вешают и ничего серьезного там нет) Ни Актюркоглу ни его не будет в команде.
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ivany4
1723200630
Похоже Карпов учуял недоброе за свои прогнозы и ухилял в Турцию. Видимо и фамилию сменил, что не нашли. Но стиль и инсайды не изменились. Главное на финише - а я не знаю.))
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alexproff
1723201432
Сведите Кена с Барби
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zigbert
1723212317
Зачем предвосхищать события. Это же гадание на кофейной гуще.
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