Агент Кена отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Агент защитника «Галатасарая» Деррика Кeна Омер Узун прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».
«На данный момент Кeн предпочитает остаться в «Галатасарае». Я не знаю насчет того, делал ли «Спартак» предложение клубу по Деррику», – сказал Узун.
Ранее инсайдер Ягиз Сабункуоглу сообщил, что «Спартак» сделал официальное предложение «Галатасараю» о приобретении Кeна и форварда Керема Актюркоглу в летнее трансферное окно.
- Кeн выступает за стамбульцев c февраля 2024 года. Во второй половине прошлого сезона он провел за команду 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи. Также защитник сыграл за «Галатасарай» в 1 встрече в нынешнем сезоне.
- Контракт немецкого игрока с клубом действует до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»