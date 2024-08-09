«Бавария» отдаст вингера в аренду клубу Примеры

«Бавария» и «Осасуна» договорились о переходе 22-летнего вингера Брайана Сарагосы на правах аренды в испанскую команду. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сделка обойдется клубу из Памплоны в 500-600 тысяч евро.

«Осасуна» также возьмет на себя большую часть обязательств по зарплате игрока – в «Баварии» он получает около 5 миллионов евро в год с учетом бонусов. Футболист уже прибыл в Испанию для прохождения медосмотра.