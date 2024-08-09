«Бавария» отдаст вингера в аренду клубу Примеры

«Бавария» и «Осасуна» договорились о переходе 22-летнего вингера Брайана Сарагосы на правах аренды в испанскую команду. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сделка обойдется клубу из Памплоны в 500-600 тысяч евро.
«Осасуна» также возьмет на себя большую часть обязательств по зарплате игрока – в «Баварии» он получает около 5 миллионов евро в год с учетом бонусов. Футболист уже прибыл в Испанию для прохождения медосмотра.
- 22-летний Сарагоса начинал прошлый сезон в «Гранаде», где провел 21 матч, забил 6 голов и отдал 2 передачи. Затем он перешел в «Баварию», сыграв в Бундеслиге 7 встреч.
- В прошлом году Сарагоса провел 1 матч за сборную Германии.