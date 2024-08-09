Экс-нападающий Акимов объяснил, зачем «Зениту» нужен Соболев

Бывший форвард «Зенита», «Ростова» и «Сибири» Дмитрий Акимов считает, что петербургскому клубу сейчас не хватает фактурного нападающего.

– Нужен ли Соболев нынешнему «Зениту»?

– По моему мнению, Соболев, конечно, нужен. «Зениту» сейчас не хватает фактурного нападающего. Такого, который мог бы зацепиться за мяч, когда соперник низко садится в оборону.

Сам по себе Соболев обладает определенной харизмой. Он мог бы стать подспорьем для «Зенита», тем более он – игрок с российским паспортом, который может выйти и обострить игру.

Соболев себя достаточно комфортно чувствует в чужой штрафной площадке и обладает хорошим голевым чутьем. Недаром он много мячей забивает на добивании, где-то подставляя ногу, и довольно неплохо выглядит в последней стадии атаки.

– Сможет ли Соболев составить конкуренцию Кассьерре в «Зените»?

– Они разноплановые игроки. Тут зависит от того, какую игровую модель будет избирать «Зенит» на определенные матчи. Если «Зенит» быстро поведет в счете, то такой нападающий как Кассьерра будет более полезен.

Если же команда будет закрываться или будет счет, который не устраивает «Зенит», то, конечно, нужен человек как Соболев, который может зацепиться и навязать борьбу защитникам, заработать штрафные… Я не видел, чтобы Кассьерра мог бы навязать какую-то силовую борьбу защитникам. Это нападающий, который больше рассчитывает на свою скорость и технику.