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  • Экс-нападающий Акимов объяснил, зачем «Зениту» нужен Соболев

Экс-нападающий Акимов объяснил, зачем «Зениту» нужен Соболев

9 августа 2024, 08:21
7

Бывший форвард «Зенита», «Ростова» и «Сибири» Дмитрий Акимов считает, что петербургскому клубу сейчас не хватает фактурного нападающего.

– Нужен ли Соболев нынешнему «Зениту»?

По моему мнению, Соболев, конечно, нужен. «Зениту» сейчас не хватает фактурного нападающего. Такого, который мог бы зацепиться за мяч, когда соперник низко садится в оборону.

Сам по себе Соболев обладает определенной харизмой. Он мог бы стать подспорьем для «Зенита», тем более он – игрок с российским паспортом, который может выйти и обострить игру.

Соболев себя достаточно комфортно чувствует в чужой штрафной площадке и обладает хорошим голевым чутьем. Недаром он много мячей забивает на добивании, где-то подставляя ногу, и довольно неплохо выглядит в последней стадии атаки.

– Сможет ли Соболев составить конкуренцию Кассьерре в «Зените»?

– Они разноплановые игроки. Тут зависит от того, какую игровую модель будет избирать «Зенит» на определенные матчи. Если «Зенит» быстро поведет в счете, то такой нападающий как Кассьерра будет более полезен.

Если же команда будет закрываться или будет счет, который не устраивает «Зенит», то, конечно, нужен человек как Соболев, который может зацепиться и навязать борьбу защитникам, заработать штрафные… Я не видел, чтобы Кассьерра мог бы навязать какую-то силовую борьбу защитникам. Это нападающий, который больше рассчитывает на свою скорость и технику.

  • 27-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев провел в этом сезоне 1 матч за красно-белых. Позднее он был отстранен от тренировок с основой.
  • Соболев может перейти в «Зенит».
  • Дмитрий Акимов – лучший бомбардир Первого дивизиона 2007 года, занимает третье место в истории среди бомбардиров Первой лиги (127 мячей). В РПЛ провел 38 матчей, забил 6 голов.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Кассьерра Матео
Комментарии (7)
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Desma
1723187834
"игрок с российским паспортом, который может выйти и обострить игру."? Игрок НЕ с российским паспортом игру обострить игру не может? Паспорт не позволяет? Вот откуда такой размышлизм или глупость стала нормой!?
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andr45
1723190945
«Соболев себя достаточно комфортно чувствует в чужой штрафной площадке » А, когда он ее посещал в последний раз?)
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АлексМак
1723197501
Он НЕ НУЖЕН..., и уж тем более, Зениту,- от слова "Совсем".
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Gtgtgt
1723497599
Коментарии написали 100 процентов болельщики Зенита. Они новерно забыли как Соболь им по 2 голешника забивал.
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ОК, Зенит!
1723812922
Все пытаются нам объяснить необъяснимое. Абсолютно ненужное и бестолковое бочком и тушкой пытается пристроиться из дна в лучшую команду страны. Обеспечить себе лавочный пенсион. Есть медийная лига. Соболеву там самое место - веселить людей.
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