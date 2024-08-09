Экс-нападающий Акимов объяснил, зачем «Зениту» нужен Соболев

Бывший форвард «Зенита», «Ростова» и «Сибири» Дмитрий Акимов считает, что петербургскому клубу сейчас не хватает фактурного нападающего.
– Нужен ли Соболев нынешнему «Зениту»?
– По моему мнению, Соболев, конечно, нужен. «Зениту» сейчас не хватает фактурного нападающего. Такого, который мог бы зацепиться за мяч, когда соперник низко садится в оборону.
Сам по себе Соболев обладает определенной харизмой. Он мог бы стать подспорьем для «Зенита», тем более он – игрок с российским паспортом, который может выйти и обострить игру.
Соболев себя достаточно комфортно чувствует в чужой штрафной площадке и обладает хорошим голевым чутьем. Недаром он много мячей забивает на добивании, где-то подставляя ногу, и довольно неплохо выглядит в последней стадии атаки.
– Сможет ли Соболев составить конкуренцию Кассьерре в «Зените»?
– Они разноплановые игроки. Тут зависит от того, какую игровую модель будет избирать «Зенит» на определенные матчи. Если «Зенит» быстро поведет в счете, то такой нападающий как Кассьерра будет более полезен.
Если же команда будет закрываться или будет счет, который не устраивает «Зенит», то, конечно, нужен человек как Соболев, который может зацепиться и навязать борьбу защитникам, заработать штрафные… Я не видел, чтобы Кассьерра мог бы навязать какую-то силовую борьбу защитникам. Это нападающий, который больше рассчитывает на свою скорость и технику.
- 27-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев провел в этом сезоне 1 матч за красно-белых. Позднее он был отстранен от тренировок с основой.
- Соболев может перейти в «Зенит».
- Дмитрий Акимов – лучший бомбардир Первого дивизиона 2007 года, занимает третье место в истории среди бомбардиров Первой лиги (127 мячей). В РПЛ провел 38 матчей, забил 6 голов.