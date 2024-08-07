Агент Головина объяснил назначение россиянина капитаном «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, как российский футболист стал капитаном команды.

«У Саши давно статус лидера в «Монако». Он к каждой игре и тренировке относится ответственно. Главное, что у него всегда в приоритете выполнение командных целей.

Здорово, что теперь Саша будет играть под 10-м номером. А капитанская повязка – дополнительная ответственность, потому что это выбор команды и руководства «Монако», – сообщил агент.