Медиалига готова принять Дзюбу и Джикию

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов высказался рассказал, что переход в МФЛ нападающего Артема Дзюбы или защитника Георгия Джикии стал бы одним из лучших трансферов в истории медиафутбола.

– Дзюба и Джикия, которому медиафутбол тоже не чужой, сейчас сидят без контрактов. Если по Артeму возникают какие-то слухи, то по Георгию их почти нет. Вы выходили на них, предлагали как-то поиграть или поучаствовать в Кубке лиги?

– Я очень уважительно отношусь к обоим ребятам. И считаю, что сейчас самое важное, что должно их волновать, помимо семьи, – это продолжение профессиональной карьеры. Есть ощущение, что несвоевременно и неуместно нагружать их предложениями о Медиалиге, в то время как каждый из них находится в активном поиске нового клуба. Хочется, чтобы они сконцентрировались на основной деятельности, чтобы у них был успех и продолжение футбольной карьеры.

А если так совпадeт, что это не получится, я уверен, будучи знакомыми с нами, будучи любящими футбол, они всегда в Медиалигу придут, а мы их всегда будем ждать. Но со своей стороны сейчас не вижу в этом никакого смысла. У пацанов главная задача – продолжить профессиональную карьеру, и очень хочу пожелать им удачи в этом.

Клубы, которые действительно ищут себе хорошего, забивного нападающего или одного из лучших защитников в истории современной России, должны не поскупиться, если, конечно, такая возможность есть, на удовлетворение потребностей и интересов ребят с точки зрения контракта. Ну а если нет, ещe раз говорю – всегда welcome.

– Уже был пример того же Дениса Глушакова, когда он, находясь без клуба, пробовал пляжное «Строгино» и костромской «Спартак». Может ли Медиалига быть площадкой для поддержания спортивной формы звeзд?

– Мне кажется, сейчас уровень футбола, который в лиге существует, наглядно подтверждает возможность найти здесь игровую практику. Я уверен, что уважительное отношение и понимание ситуации позволит ребятам, кто играет против таких выдающихся футболистов, проявлять рассудок и не играть крайне агрессивно и жeстко против них, чтобы нивелировать шанс получения травмы.

И если не получится сейчас в заявочное окно оказаться где-то в профессиональном футболе, безусловно, не будет ни одной команды, кто бы отказался от возможности принять у себя что Георгия, что Тeму. Это будет один из лучших трансферов в истории медиафутбола.