Защитник «Ростова» перешел в клуб Первой лиги

Защитник «Ростова» Давид Семенчук перешел в тульский «Арсенал».
«Давид футбольное образование получал в школе ЦСКА, а затем перешел в другой московский клуб – ФШМ. В 2020 году стал игроком «Ростова»: три сезона провел в дубле, а летом 2023 года дебютировал за основной состав. Всего на счету защитника 10 матчей за главную команду с берегов Дона», – говорится в сообщении тульского клуба.
- 19-летний Семенчук провел 4 матча за «Ростов» в этом сезоне.
- В прошлом сезоне он сыграл за команду 6 встреч в Кубке России.
Источник: страница ПФК «Арсенал» Тула в соцсети VK