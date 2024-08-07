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Защитник «Ростова» перешел в клуб Первой лиги

7 августа 2024, 11:19
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Защитник «Ростова» Давид Семенчук перешел в тульский «Арсенал».

«Давид футбольное образование получал в школе ЦСКА, а затем перешел в другой московский клуб – ФШМ. В 2020 году стал игроком «Ростова»: три сезона провел в дубле, а летом 2023 года дебютировал за основной состав. Всего на счету защитника 10 матчей за главную команду с берегов Дона», – говорится в сообщении тульского клуба.

  • 19-летний Семенчук провел 4 матча за «Ростов» в этом сезоне.
  • В прошлом сезоне он сыграл за команду 6 встреч в Кубке России.

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Источник: страница ПФК «Арсенал» Тула в соцсети VK
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Ростов Арсенал Семенчук Давид
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