Защитник «Ростова» перешел в клуб Первой лиги

Защитник «Ростова» Давид Семенчук перешел в тульский «Арсенал».

«Давид футбольное образование получал в школе ЦСКА, а затем перешел в другой московский клуб – ФШМ. В 2020 году стал игроком «Ростова»: три сезона провел в дубле, а летом 2023 года дебютировал за основной состав. Всего на счету защитника 10 матчей за главную команду с берегов Дона», – говорится в сообщении тульского клуба.