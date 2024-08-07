Трансфер Омородиона обойдется «Челси» в 45 млн евро

Переговоры «Челси» с «Атлетико» о трансфере 20-летнего нападающего Саму Омородиона находятся на продвинутой стадии. По данным журналиста Маттео Моретто, «синие» близки к подписанию игрока.

Общая сумма сделки составит около 45 миллионов евро. Омородион подпишет семилетний контракт.

Этот трансфер связан с переговорами мадридцев по Хулиану Альваресу – аргентинский нападающий близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за 75+20 млн евро.