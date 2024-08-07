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Трансфер Омородиона обойдется «Челси» в 45 млн евро

7 августа 2024, 11:05
1

Переговоры «Челси» с «Атлетико» о трансфере 20-летнего нападающего Саму Омородиона находятся на продвинутой стадии. По данным журналиста Маттео Моретто, «синие» близки к подписанию игрока.

Общая сумма сделки составит около 45 миллионов евро. Омородион подпишет семилетний контракт.

Этот трансфер связан с переговорами мадридцев по Хулиану Альваресу – аргентинский нападающий близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за 75+20 млн евро.

  • Омородион в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Алавес» на правах аренды и 1 – за «Гранаду» до трансфера в «Атлетико». Он забил 9 голов, отдал 1 передачу.
  • Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2028 года.
  • Омородион на текущем футбольном турнире Олимпийских игр провел 4 матча за Испанию и забил 1 гол.

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Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Атлетико Омородион Саму
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1723019702
Подписывают хлам, а потом удивление почему это мы в Ж
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