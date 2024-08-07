Винисиус рассказал, у кого в «Реале» будет учиться в новом сезоне

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор намерен продолжать развиваться как футболист в новом сезоне.
«Хочу выиграть больше трофеев, чем в прошлом сезоне, забить больше голов, сделать больше голевых передач и продолжать развиваться, ведь мне всего 24 года.
Я здесь уже шесть лет, но никогда не устаю наблюдать за Лукой Модричем, проводящим еще один год с нами. Учиться у него и других футболистов – это всегда хорошо», – сказал Винисиус
- В сезоне-2023/24 Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола, отдал 11 передач.
- Первый официальный матч в новом сезоне мадридцы проведут 14 августа – игру на Суперкубок УЕФА против «Аталанты».
Источник: Marca