Винисиус рассказал, у кого в «Реале» будет учиться в новом сезоне

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор намерен продолжать развиваться как футболист в новом сезоне.

«Хочу выиграть больше трофеев, чем в прошлом сезоне, забить больше голов, сделать больше голевых передач и продолжать развиваться, ведь мне всего 24 года.

Я здесь уже шесть лет, но никогда не устаю наблюдать за Лукой Модричем, проводящим еще один год с нами. Учиться у него и других футболистов – это всегда хорошо», – сказал Винисиус