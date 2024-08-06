Аршавин сделал выбор между Соболевым и Кордобой

Андрей Аршавин ответил на вопросы о возможном появлении в составе «Зенита» габаритного нападающего.
– Такому «Зениту» вообще нужен Соболев?
– Во-первых, это у главного тренера надо спросить, нужен или нет.
Но с другой стороны, если мы вернемся в весну, где у «Зенита» были игровые проблемы, и где читалось, что нужен человек, который может продавить – у «Зенита» сейчас такого нападающего нет.
– Соболев или Кордоба?
– Кордоба.
- Соболев уже 2 недели отстранен от тренировок с основой «Спартака».
- Кордоба принадлежит «Краснодару», который не хочет продавать колумбийца «Зениту».
Источник: «Это футбол, брат!»