Аршавин сделал выбор между Соболевым и Кордобой

Андрей Аршавин ответил на вопросы о возможном появлении в составе «Зенита» габаритного нападающего.

– Такому «Зениту» вообще нужен Соболев?

– Во-первых, это у главного тренера надо спросить, нужен или нет.

Но с другой стороны, если мы вернемся в весну, где у «Зенита» были игровые проблемы, и где читалось, что нужен человек, который может продавить – у «Зенита» сейчас такого нападающего нет.

– Соболев или Кордоба?

– Кордоба.