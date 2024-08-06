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Аршавин сделал выбор между Соболевым и Кордобой

6 августа 2024, 23:52
10

Андрей Аршавин ответил на вопросы о возможном появлении в составе «Зенита» габаритного нападающего.

– Такому «Зениту» вообще нужен Соболев?

– Во-первых, это у главного тренера надо спросить, нужен или нет.

Но с другой стороны, если мы вернемся в весну, где у «Зенита» были игровые проблемы, и где читалось, что нужен человек, который может продавить – у «Зенита» сейчас такого нападающего нет.

– Соболев или Кордоба?

– Кордоба.

  • Соболев уже 2 недели отстранен от тренировок с основой «Спартака».
  • Кордоба принадлежит «Краснодару», который не хочет продавать колумбийца «Зениту».

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Аршавин Андрей Кордоба Джон Соболев Александр
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1722978759
Соболев или Кордоба - как можно сравнивать хрен с пальцем на левой ноге.
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serhio80
1722978939
Аршавин мужа себе выбирал? Собутыльника? ) или его к трансферам допустили?)
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cebrukow
1722983119
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «бронзовый прогноз». 11 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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acor94
1723011037
Обоих не будет. Зенит ведёт 19 летнего серба. Мощный, высокий и перспективный. Объявят к концу недели.
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paracetamol
1723021504
Ни того, ни другого, вот что я скажу! Да и нужны-ли они Зениту, если сами напрашиваются? Вон сколько молодых, в том числе и собственных воспитанников!
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