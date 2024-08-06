Винисиус – об игре с Мбаппе: «Будет жестко!»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своих ожиданиях от совместной игры с Килианом Мбаппе.
- Француз перешел из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
- В четверг он приступит к тренировкам с новой командой.
- 14 августа Мбаппе может выиграть первый трофей в составе «Реала» – Суперкубок УЕФА.
«Это будет жестко! Надеюсь, мы добьемся больших успехов.
Нам нужно позаботиться о Килиане и сделать все, чтобы он адаптировался как можно скорее. \
Переходить в новую команду всегда сложно, но мы уже проходили это с Джудом Беллингемом, приехавшим в прошлом сезоне и засиявшим.
Надеюсь, мы сможем повторить это с Килианом», – заявил Винисиус.
Источник: Marca