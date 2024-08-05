Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран высказался о конкуренции клубов РПЛ с «Зенитом»

5 августа 2024, 09:50
13

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о возможности конкурировать с «Зенитом» в российском футболе.

«В ближайшие три‑четыре года никто не сможет составить настоящую спортивную конкуренцию «Зениту» – ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Динамо». Всe зависит от желания «Зенита»: если петербургский клуб захочет, то он способен победить в РПЛ и Кубке России», – сказал Юран.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками после трех туров и разницей мячей 13:0.
  • Команда выиграла последние шесть чемпионатов России.

Еще по теме:
Семак рассказал о проблемах в «Зените» 3
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова 3
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России 13
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Юран Сергей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1722841086
Трудно составить Юрану конкуренцию по короткой памяти, забыл как кончался прошлый сезон. Или просто надо было лизнуть газпром тв, чтобы приглашали ?
Ответить
prostotak2023
1722841441
Локо набирает ход, цска, динамики, вывод сделаем по спартаку сегодня, у локо если травм не будет то попрут, а у немытых может быть спад, эт же не мс) хотя на 100летие им могли там такие бонусы зарядить, что будут весь сезон мытых немытостью пачкать
Ответить
DOCTOR PENALTY
1722843683
Этой трубе конкуренцию может составить только такая же труба, но таковой не имеется и не предвидится. (((
Ответить
gennadiy
1722846052
Расформировать его, и будет спортивная составляющая в Российском футболе.
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
1
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
2
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Все новости
Все новости
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
3
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
16
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
12
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
20
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
14
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
6
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Экс-тренер «Акрона» – Дзюбе: «Артем, работать с тобой очень тяжело»
10:32
2
Маркиньос из «Спартака» назвал самого сложного защитника в РПЛ
09:56
5
ФотоЗобнин стал обладателем «Золотого кабана»
09:26
7
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Определены две причины тяжелого бедствия «Краснодара»
00:35
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
34
«Локомотиву» посоветовали сохранить Галактионова: «Он работает на 4 с плюсом»
00:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+