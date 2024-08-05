Юран высказался о конкуренции клубов РПЛ с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о возможности конкурировать с «Зенитом» в российском футболе.

«В ближайшие три‑четыре года никто не сможет составить настоящую спортивную конкуренцию «Зениту» – ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Динамо». Всe зависит от желания «Зенита»: если петербургский клуб захочет, то он способен победить в РПЛ и Кубке России», – сказал Юран.