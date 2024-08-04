Мостовой назвал самого ценного игрока «Краснодара»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Джона Кордобы из «Краснодара». Он считает нападающего лучшим игроком команды.

«Краснодар» с Кордобой и без – две разных команды. Если «быки» не смогут сохранить его в составе, то о чемпионстве можно будет забыть.

Кто ценнее: Кордоба или Мусаев? Кордоба представляет большую ценность для «Краснодара», чем Мусаев. Потому что играют в первую очередь футболисты, а не тренеры. Если убрать из команды лучших игроков, то хоть Гвардиолу приглашай – он не сделает клуб чемпионом», – сказал Мостовой.