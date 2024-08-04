Матч финала Суперкубка Нидерландов между «Арсеналом Тула» и «Енисеем» пройдет на стадионе «Арсенал» 4 августа 2024 года. Обе команды показывают разные результаты в начале сезона, и это делает матч интересным для анализа. Давайте рассмотрим статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Арсенал»
- Форма: В последних 5 играх «Арсенал» забил 4 гола и пропустил 5, показывая надежную оборону и достаточную результативность в атаке.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.80 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Ротором» (1-0)
- Победа над «КАМАЗом» (1-0)
- Победа над «Черноморцем» (1-0)
- Поражение от «Факела» (1-2) в товарищеском матче
- Поражение от «Химок» (0-3) в товарищеском матче
«Арсенал» побеждает в 3 последних матчах и не пропускает в 3 последних матчах, что говорит о хорошей форме команды под руководством Александра Сторожука.
Анализ команды «Енисей»
- Форма: В последних 5 играх «Енисей» забил 6 голов и пропустил 6, показывая среднюю результативность и среднюю оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 1.20 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Торпедо» (0-1)
- Поражение от «Сокола» (0-1)
- Победа над «КАМАЗом» (2-1)
- Поражение от «Рубина» (1-3) в товарищеском матче
- Победа над «Зенитом Пенза» (3-0) в товарищеском матче
«Енисей» пропускает в 3 последних матчах и имеет проблемы с обороной, несмотря на некоторые успехи в атаке.
Личные встречи
В последних личных встречах между этими командами:
- 19.11.2023: «Енисей» 0-2 «Арсенал»
- 07.08.2023: «Арсенал» 2-0 «Енисей»
- 17.03.2023: «Енисей» 1-0 «Арсенал «
- 29.08.2022: «Арсенал» 2-2 «Енисей»
- 16.03.2019: «Арсенал» 2-0 «Енисей»
«Арсенал» показывает хорошие результаты в последних встречах с «Енисеем», что дает им некоторое психологическое преимущество.
Прогноз и обоснование
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Арсенал Тула» выглядит явным фаворитом. Команда показывает надежную оборону и стабильность в атаках, в то время как «Енисей» испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке.