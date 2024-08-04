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«Арсенал» – «Енисей»: прогноз на матч 4 тура ФНЛ, 5 августа

4 августа 2024, 17:24

Матч финала Суперкубка Нидерландов между «Арсеналом Тула» и «Енисеем» пройдет на стадионе «Арсенал» 4 августа 2024 года. Обе команды показывают разные результаты в начале сезона, и это делает матч интересным для анализа. Давайте рассмотрим статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Арсенал»

  • Форма: В последних 5 играх «Арсенал» забил 4 гола и пропустил 5, показывая надежную оборону и достаточную результативность в атаке.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.80 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Победа над «Ротором» (1-0)
  • Победа над «КАМАЗом» (1-0)
  • Победа над «Черноморцем» (1-0)
  • Поражение от «Факела» (1-2) в товарищеском матче
  • Поражение от «Химок» (0-3) в товарищеском матче

«Арсенал» побеждает в 3 последних матчах и не пропускает в 3 последних матчах, что говорит о хорошей форме команды под руководством Александра Сторожука.

Анализ команды «Енисей»

  • Форма: В последних 5 играх «Енисей» забил 6 голов и пропустил 6, показывая среднюю результативность и среднюю оборону.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 1.20 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Поражение от «Торпедо» (0-1)
  • Поражение от «Сокола» (0-1)
  • Победа над «КАМАЗом» (2-1)
  • Поражение от «Рубина» (1-3) в товарищеском матче
  • Победа над «Зенитом Пенза» (3-0) в товарищеском матче

«Енисей» пропускает в 3 последних матчах и имеет проблемы с обороной, несмотря на некоторые успехи в атаке.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

  • 19.11.2023: «Енисей» 0-2 «Арсенал»
  • 07.08.2023: «Арсенал» 2-0 «Енисей»
  • 17.03.2023: «Енисей» 1-0 «Арсенал «
  • 29.08.2022: «Арсенал» 2-2 «Енисей»
  • 16.03.2019: «Арсенал» 2-0 «Енисей»

«Арсенал» показывает хорошие результаты в последних встречах с «Енисеем», что дает им некоторое психологическое преимущество.

Прогноз и обоснование

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Арсенал Тула» выглядит явным фаворитом. Команда показывает надежную оборону и стабильность в атаках, в то время как «Енисей» испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке.

Рекомендация: Победа хозяев («Арсенал») за коэффициент 1.75

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Арсенал
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