«Атлетико» выбрал преемника для Гризманна

В «Атлетико» обсуждают, кто способен заменить в составе Антуана Гризманна.

Француз вряд ли уйдет из команды этим летом, но в скором времени он собирается отправиться в МЛС.

В мадридском клубе считают, что идеальным преемником для Гризманна стал бы нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

В «Атлетико» уверены, что аргентинец сможет забивать голы, не будучи на острие атаки, а также быть лидером на поле.

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