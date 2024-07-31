Орлов назвал игрока «Спартака», который «способен делать разницу»

Геннадий Орлов выделил в «Спартаке» Эсекьеля Барко. По мнению комментатора, аргентинец способен заменить в московском клубе Квинси Промеса.

«Как сказал Деян Станкович, и я с ним согласен, в «Спартаке» есть несколько игроков, которые способны делать разницу, то есть забивать. Это самое главное. И Барко как бы возглавил эту группу и забил сразу в первом же матче. Он опасно атаковал, очень нацелен был на ворота. Видно, что он очень качественный футболист и, может быть, это вдохновит всех остальных спартаковцев.

Я думаю, он может исполнять в «Спартаке» роль Промеса, лидера атаки», – сказал Орлов.

Барко перешел в «Спартак» этим летом за 14 миллионов евро.

Он забил со штрафного в дебютной игре.

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