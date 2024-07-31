Член совета директоров «Локомотива» сказал, чем Дзюба помог команде

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы, полузащитников Максима Глушенкова и Антона Миранчука.

«Мы в любом случае должны сказать Артему Дзюбе спасибо. Он пришел, ничего плохого не сделал, только хорошее. Он помог в тяжелый момент, у нас никого не было, кем играть. Он в этот момент оказался, выступил хорошо. Пускай играет еще долго», – сказал Филатов.