«Барселона» готова отказаться от трансфера Уильямса

В «Барселоне» считают практически неосуществимой сделку по трансферу вингера «Атлетика» Нико Уильямса. По данным As, основной причиной срыва сделки в каталонском клубе видят давление на вингера со стороны баскского клуба и семьи игрока.

Сообщается, что убедить Уильямса перейти в «Барселону» пытался защитник каталонцев Алекс Бальде, с которым у Нико установились дружеские отношения, однако он не смог повлиять на решение вингера.

Несмотря на то, что в «блаугране» надеются, что Уильямс передумает и примет предложение, все указывает на то, что игрок останется в команде из Бильбао. Отмечается, что вингер отклонил предложение «ПСЖ», втрое превышающее его текущую зарплату в «Атлетике».