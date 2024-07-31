«Барселона» готова отказаться от трансфера Уильямса

В «Барселоне» считают практически неосуществимой сделку по трансферу вингера «Атлетика» Нико Уильямса. По данным As, основной причиной срыва сделки в каталонском клубе видят давление на вингера со стороны баскского клуба и семьи игрока.
Сообщается, что убедить Уильямса перейти в «Барселону» пытался защитник каталонцев Алекс Бальде, с которым у Нико установились дружеские отношения, однако он не смог повлиять на решение вингера.
Несмотря на то, что в «блаугране» надеются, что Уильямс передумает и примет предложение, все указывает на то, что игрок останется в команде из Бильбао. Отмечается, что вингер отклонил предложение «ПСЖ», втрое превышающее его текущую зарплату в «Атлетике».
- 22-летний футболист провел в прошлом сезоне 37 матчей за «Атлетик», забил 8 голов, отдал 19 передач.
- На Евро-2024 Уильямс сыграл в 6 матчах сборной Испании, забил 2 мяча, отдал 1 пас и был признан лучшим игроком финала.
Источник: As