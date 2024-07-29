«Марсель»: «Нам нравится Тюкавин»

Глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано заявил, что его клуб не может купить форварда «Динамо» Константина Тюкавина.
«Нам нравится Константин Тюкавин, потому что он хороший игрок.
Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС», – сказал Мальфитано.
- 22-летний форвард имеет контракт до 2028 года.
- Игрок стоит 16 миллионов евро.
- В 131 матче за «Динамо» у Тюкавина 40 голов, 27 ассистов.
Источник: ТАСС