«Марсель»: «Нам нравится Тюкавин»

Глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано заявил, что его клуб не может купить форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«Нам нравится Константин Тюкавин, потому что он хороший игрок.

Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС», – сказал Мальфитано.