Товарищеский матч. «Арсенал» добился волевой победы над «МЮ» (2:1), «Манчестер Сити» уступил «Милану» (2:3)

«Арсенал» в товарищеском матче переиграл «Манчестер Юнайтед». Лондонцы уступали по ходу встречи.
Встреча прошла в штате Калифорния (США).
В другом матче «Манчестер Сити» проиграл «Милану».
Товарищеские матчи
Арсенал (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Хойлунд, 10; 1:1 – Жезус, 26; 2:1 – Мартинелли, 81.
Манчестер Сити (Англия) – Милан (Италия) – 2:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Холанд, 19; 1:1 – Коломбо, 30; 1:2 – Коломбо, 34; 2:2 – Макати, 55; 2:3 – Насти, 78.
Источник: «Бомбардир»