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Мостовой сравнил Глушенкова и Клаудиньо

26 июля 2024, 13:10
2

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру новичка «Зенита» Максима Глушенкова, сравнив его с бразильцем Клаудиньо.

«Несколько лет назад говорил, что Глушенков заиграет. Глушенков забил в одном матче два, во втором тоже два. И никто не говорит уже про Клаудиньо.

В чем их отличие? Глушенков может обыграть и забить. А Клаудиньо – пять лишних передач, попрыгает с мячом туда-сюда. Как Педри в Испании играет – все хорошо, с мячом, но смотришь статистику – 50 передач поперек-назад. А потом выходит Ольмо – обыгрывает, забивает. Вот разница. По каким-то показателям Глушенков сильнее Клаудиньо», – сказал Мостовой.

  • 24-летний Глушенков забил 4 мяча в 2 матчах после перехода в «Зенит».
  • 27-летний Клаудиньо выступает за петербуржцев с 2021 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Клаудиньо Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1721989669
Только Мостовой смог найти идеальную формулу:обвел первого,второго и ударил в девятку. Остальные слишком усложняют
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Ziklop
1721990978
Хорошо расставил по местам!!! Клаудиньо клоун умеющий играть с мячом, а на команду и победу он не играет, плохой игрок!!! Глушенков бегунок и быстро принимает решение!!! это главные плюсы.
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