Мостовой сравнил Глушенкова и Клаудиньо

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру новичка «Зенита» Максима Глушенкова, сравнив его с бразильцем Клаудиньо.

«Несколько лет назад говорил, что Глушенков заиграет. Глушенков забил в одном матче два, во втором тоже два. И никто не говорит уже про Клаудиньо.

В чем их отличие? Глушенков может обыграть и забить. А Клаудиньо – пять лишних передач, попрыгает с мячом туда-сюда. Как Педри в Испании играет – все хорошо, с мячом, но смотришь статистику – 50 передач поперек-назад. А потом выходит Ольмо – обыгрывает, забивает. Вот разница. По каким-то показателям Глушенков сильнее Клаудиньо», – сказал Мостовой.