В «Пари НН» рассказали о сотрудничестве с Романцевым

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Олег Романцев по-прежнему является советником клуба.
«Мы продолжаем взаимодействовать с Олегом Ивановичем, который дает нам советы. Он сохраняет свою должность в клубе.
Это сотрудничество очень полезно для клуба. Олег Иванович знает все про футбол. Мы хотим, чтобы он как можно дольше продолжал работу у нас», – сказал Мелик-Гусейнов.
- 70-летний экс-тренер «Спартака» и сборной России сотрудничает с нижегородцами с декабря 2023 года.
- Романцев не работает главным тренером после ухода из «Динамо» в мае 2005 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»