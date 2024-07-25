В «Пари НН» рассказали о сотрудничестве с Романцевым

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Олег Романцев по-прежнему является советником клуба.

«Мы продолжаем взаимодействовать с Олегом Ивановичем, который дает нам советы. Он сохраняет свою должность в клубе.

Это сотрудничество очень полезно для клуба. Олег Иванович знает все про футбол. Мы хотим, чтобы он как можно дольше продолжал работу у нас», – сказал Мелик-Гусейнов.