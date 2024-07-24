Гендиректор «Динамо» Мх сообщил, что РПЛ приняла стадион в Каспийске

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с проведением матчей РПЛ на «Анжи Арене».

«Комиссия РПЛ приняла стадион с определенными замечаниями, но это нормально. Газон «Анжи Арены» принят, есть замечания, но ведь жаркая погода, есть тяжелые моменты, люди работают.

24-25 июля будут проходить тестовые мероприятия по системе карты болельщика, будут смотреть, как болельщики проходят, после этого дадут оценку работе нашим службам. Матч 3-го тура должен состояться, никаких ограничений для проведения игры нет», – сказал Газизов.