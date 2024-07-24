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  • Гендиректор «Динамо» Мх сообщил, что РПЛ приняла стадион в Каспийске

Гендиректор «Динамо» Мх сообщил, что РПЛ приняла стадион в Каспийске

24 июля 2024, 13:49
2

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с проведением матчей РПЛ на «Анжи Арене».

«Комиссия РПЛ приняла стадион с определенными замечаниями, но это нормально. Газон «Анжи Арены» принят, есть замечания, но ведь жаркая погода, есть тяжелые моменты, люди работают.

24-25 июля будут проходить тестовые мероприятия по системе карты болельщика, будут смотреть, как болельщики проходят, после этого дадут оценку работе нашим службам. Матч 3-го тура должен состояться, никаких ограничений для проведения игры нет», – сказал Газизов.

  • Ранее журналист Иван Карпов сообщил о возможности переноса матча 3-го тура РПЛ «Динамо» Мх – «Пари НН» 4 августа из Каспийска в другой город из-за неудовлетворительного состояния газона на «Анжи Арене».
  • Также у РПЛ были замечания по системе допуска зрителей на стадион.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Нижний Новгород Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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Oleg-Gazza
1721836841
Карта болельщика в Каспийске?)))))))))))))))))))))))
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zigbert
1721842943
Как все запущено, зачем тогда выходили в РПЛ?
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