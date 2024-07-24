Матч «Динамо» Мх – «Пари НН» могут перенести из-за неготовности поля в Каспийске

Матч 3-го тура РПЛ «Динамо» Мх – «Пари НН» могут перенести из Каспийска в Грозный, Калининград или Сочи. По данным журналиста Ивана Карпова, поле на домашнем стадионе махачкалинцев находится в непригодном состоянии – там выгорела трава. Сегодня газон проинспектируют сотрудники РФС и РПЛ.

«Сейчас ситуация следующая: президент «Динамо» Мх Гаджиев отговаривает РПЛ от переноса. Главе лиги Алаеву даже звонил президент республики Меликов с просьбой дозволить провести матч в Каспийске. Все будет зависеть от решения экспертов по газону от РФС и РПЛ, которые сегодня изучат состояние поля выженной земли на «Анжи Арене», – написал Карпов.

Также на «Анжи Арене» зафиксированы проблемы с работой турникетов. Они плохо считывают Fan ID, есть и другие вопросы по безопасности. Из-за этого могут возникнуть трудности со входом на стадион. При этом, по другой информации, система работает штатно и с Fan ID сложностей быть не должно.