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  • Матч «Динамо» Мх – «Пари НН» могут перенести из-за неготовности поля в Каспийске

Матч «Динамо» Мх – «Пари НН» могут перенести из-за неготовности поля в Каспийске

24 июля 2024, 13:05
4

Матч 3-го тура РПЛ «Динамо» Мх – «Пари НН» могут перенести из Каспийска в Грозный, Калининград или Сочи. По данным журналиста Ивана Карпова, поле на домашнем стадионе махачкалинцев находится в непригодном состоянии – там выгорела трава. Сегодня газон проинспектируют сотрудники РФС и РПЛ.

«Сейчас ситуация следующая: президент «Динамо» Мх Гаджиев отговаривает РПЛ от переноса. Главе лиги Алаеву даже звонил президент республики Меликов с просьбой дозволить провести матч в Каспийске. Все будет зависеть от решения экспертов по газону от РФС и РПЛ, которые сегодня изучат состояние поля выженной земли на «Анжи Арене», – написал Карпов.

Также на «Анжи Арене» зафиксированы проблемы с работой турникетов. Они плохо считывают Fan ID, есть и другие вопросы по безопасности. Из-за этого могут возникнуть трудности со входом на стадион. При этом, по другой информации, система работает штатно и с Fan ID сложностей быть не должно.

  • Матч «Динамо» Мх – «Пари НН» запланирован на 4 августа. Время начала встречи – 20:30 мск.
  • В последний раз «Анжи Арена» принмала матчи РПЛ в сезоне-2018/19, когда в лиге выступал «Анжи».

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Нижний Новгород
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1721823681
Так овец выгнать надо было
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Romeo 123
1721826010
А зачем они нужны в рпл, нет стадиона - ты кто такой давай до свидания
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Cleaner
1721828989
А что, президент республики раньше не знал о плохом поле в Каспийске? Плохое поле, значит нужно переносить игру в другой город. В Москву. В Москве дагестанцев в сотню раз больше, чем в Грозном. Пусть за своих поболеют. В противном случае записать технарь и забыть...
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