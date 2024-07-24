«Зенит» увеличит предложение по Вейге

«Зенит» предложит до 25-27 миллионов евро за 29-летнего атакующего хавбека «Палмейраса» Рафаэла Вейгу.

Ранее клуб из Сан-Паулу отказался продать игрока за 20 миллионов, так как хочет сохранить полузащитника до клубного чемпионата мира в 2025 году.