«Зенит» увеличит предложение по Вейге

«Зенит» предложит до 25-27 миллионов евро за 29-летнего атакующего хавбека «Палмейраса» Рафаэла Вейгу.
Ранее клуб из Сан-Паулу отказался продать игрока за 20 миллионов, так как хочет сохранить полузащитника до клубного чемпионата мира в 2025 году.
- В этом году Вейга провел за «Палмейрас» 36 матчей, забил 11 голов, отдал 7 передач.
- Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2026 года.
- Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.
- Вейга провел 6 матчей за сборную Бразилии в 2023 году, но в этом в национальную команду не привлекался.
Источник: страница Экрема Конура в соцсети X