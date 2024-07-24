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«Зенит» увеличит предложение по Вейге

24 июля 2024, 10:25
9

«Зенит» предложит до 25-27 миллионов евро за 29-летнего атакующего хавбека «Палмейраса» Рафаэла Вейгу.

Ранее клуб из Сан-Паулу отказался продать игрока за 20 миллионов, так как хочет сохранить полузащитника до клубного чемпионата мира в 2025 году.

  • В этом году Вейга провел за «Палмейрас» 36 матчей, забил 11 голов, отдал 7 передач.
  • Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.
  • Вейга провел 6 матчей за сборную Бразилии в 2023 году, но в этом в национальную команду не привлекался.

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Источник: страница Экрема Конура в соцсети X
Россия. Премьер-лига Зенит Палмейрас Вейга Рафаэль
Комментарии (9)
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Barmaleushka
1721806211
Куда "правительство" смотрит ?! ))))))))))))))))))
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acor94
1721806489
Зачем нам этот пенс? Ещё и за такие деньги.
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Цугундeр
1721806708
Никак не приткнуть никому ненужные "народные" 25 млн ?)))) Позорррр!!)
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NewLife
1721807476
Срочно заказать плотникам новую длинную лавку на баклан арену.)))
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Kollljan
1721812701
Бред. Кто это будет задорого покупать игрока на спаде карьеры.
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алдан2014
1721817183
Надо Спартаку влезать,давать на лям больше. Раз фраерка не хотят брать
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FCSpartakM
1721817796
серба зарубили из-за бабок, а тут цена еще больше) Логика
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Barmaleushka
1721829512
Информация нашла своих "потребителей" . Визги "справедливого гнева" возглавляет откинувшийся из бана олёха третий .
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