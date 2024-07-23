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  • Федотов нашел ошибки в судействе матча «Оренбург» – «Спартак»

Федотов нашел ошибки в судействе матча «Оренбург» – «Спартак»

23 июля 2024, 12:10
2

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 1-го тура «Оренбург»«Спартак» (2:0).

«Здесь есть вопросы ко второму ассистенту – он вечно куда-то улетал. Этот арбитр специально делал зазор, чтобы успеть за нападающим. А делал он так, потому что есть VAR, который может всe исправить. Такое поведение судей надо выжигать чистотелом, нельзя полагаться только на VAR.

Что касается судейства, то Сухой не показал жeлтую карточку Гюрлюку на 74-й минуте – тот взял мяч и куда-то с ним пошeл, это неспортивное поведение. Также на 77-й минуте нужно было показывать жeлтую Максименко – тот зачем-то взял и похлопал своей перчаткой по сопернику. Это неспортивное поведение. Тут не надо разговаривать – тут надо показывать карточки. Оценка 8,2», – сказал Федотов.

  • Во 2-м туре «Спартак» сыграет с «Химками».
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Федотов Игорь
Комментарии (2)
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Barmaleushka
1721726648
Хотел своим горечь поражения подсластить , да и то не вышло . Налейте ему , без топлива на Спартак федоту не работается .
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qawzsexdr
1721730613
Кто бы сомневался что судьи снова не в пользу инородной команды
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